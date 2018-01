Pra', morto il delfino entrato nel canale

A nulla sono valsi gli sforzi degli esperti e le preghiere di chi si era preso a cuore la sua sorte: il delfino che nel pomeriggio di domenica ha imboccato il cosiddetto “canale di calma” di Pra’ alla fine non ce l’ha fatta.

La conferma è arrivata in mattinata dalla Capitaneria, che intorno alle 9 era sul posto per recuperare l’animale: stando alle prime ricostruzioni, il delfino sarebbe rimasto incastrato nel fondale basso del canale, un epilogo che i sommozzatori dei Vigili del Fuoco e la Capitaneria di Porto hanno tentato di evitare per tutta la giornata di domenica provando a spingerlo verso il mare aperto.

L’animale, però, forse confuso, forse affamato, è rimasto nel canale finendo per restare incastrato. I sommozzatori stanno adesso cercando di recuperarlo in attesa dei veterinari dell'istituto Zooprofilattico di Imperia. Grande il dispiacere tra le persone che da ieri seguivano i suoi movimenti sperando che la pinna, prima o poi, si allontanasse verso il largo.