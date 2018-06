Undici dipendenti 'in nero', chiuso locale notturno nel ponente

Durante la notte del 16 giugno, i carabinieri della compagnia di Arenzano, insieme a personale Nucleo Cinofili di Albenga, Nucleo Ispettorato Lavoro e Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Genova, hanno denunciato un uomo originario di Torre Annunziata, titolare di un noto locale notturno a Pra'.

Nel corso dei controlli è emerso che l'uomo impiegava 11 dipendenti tra cui 9 extracomunitari privi di regolare permesso di soggiorno, nonché per non aver redatto il documento di valutazione dei rischi, non aver sottoposto a idoneità sanitaria i dipendenti e per non aver comunicato la presenza della videosorveglianza all'ispettorato del lavoro.

Sono state contestate anche numerose violazioni amministrative in materia igienico-sanitaria e di lavoro irregolare per un totale di 43mila euro con immediata sospensione e chiusura del locale per norme sulla sicurezza sul lavoro.