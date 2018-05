Occupano un appartamento a Pra', denunciati

Hanno occupato abusivamente un appartamento di proprietà di Arte e sono stati denunciati dai carabinieri per invasione di terreni

o edifici e violazioni di sigilli in concorso. Due genovesi di 39 e 45 anni, entrambi con precedenti di polizia, hanno dovuto abbandonare la casa in cui risiedevano illegalmente in via Vittorini nel quartiere di Pra'.

Gli accertamenti svolti dai militari s'inseriscono nell’ambito di un servizio finalizzato a contrastare l’occupazione abusiva degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; il locale era già stato sottoposto a sequestro preventivo disposto dall’Autorità Giudiziaria lo scorso mese di marzo.