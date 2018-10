Portofino isolata dopo la mareggiata, franata la strada

È iniziata la conta dei danni dopo il maltempo e la violenta mareggiata che ha colpito la Liguria lunedì 29 ottobre 2018. Fra Portofino, Santa Margherita e Rapallo la situazione più difficile. Il suggestivo borgo è isolato dopo che è franata in più punti la strada che lo collega a Santa Margherita, provinciale 227.

Al momento Portofino risulta raggiungibile solo via mare o attraverso i sentieri dell'omonimo parco naturale. Il sindaco Matteo Viacava, impegnato durante tutta la notte (insieme a tanti portofinesi) sul campo in prima persona per gestire l'emergenza è senza parole: «non si è mai vista una cosa simile. Il mare è stato una furia, qualcosa di incredibile».

Lo stesso sindaco è stato impegnato durante la serata di ieri anche nello spegnimento dell'incendio che ha visto coinvolte alcune sale del comando della Capitaneria di Porto del borgo. «Non sono il sindaco di Portofino, sono un portofinese e sono fiero e orgoglioso di esserlo perché tutti insieme ci siamo uniti e per davvero abbiamo evitato il peggio».

Situazione drammatica anche a Rapallo, dove è crollata parte della diga foranea, e a Santa Margherita, con barche finite sulle strade, trascinate dalla furia delle onde.