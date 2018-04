Escursionista cade e si frattura una caviglia, salvata dal soccorso alpino

Gli uomini del Soccorso alpino sono stati allertati nella sera di Pasqua, intorno alle 19.40, per un intervento in zona Mulini, sul sentiero che da San Fruttuoso porta a Pietre Strette, nel Parco di Portofino. Una ragazza cadendo si è provocata una frattura a una caviglia che le ha impedito di proseguire il cammino.

A causa del mareggiata non è stato possibile scendere verso mare e, con i vigili del Fuoco di Rapallo, è stato necessario portare la 39enne con la barella portantina per il ripido sentiero che porta a Pietre Strette dove, grazie alla pubblica assistenza Volontari Soccorso di Ruta, è stata trasportata al San Martino per gli accertamenti del caso.