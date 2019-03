Portofino: addio alla passerella, la strada prende forma

Oggi viene smontata la passerella pedonale in acciaio fra Santa Margherita Ligure a Portofino per lasciare spazio a una striscia di asfalto che consentirà il passaggio pedonale e quello dei mezzi di soccorso.

«Un tappeto d'asfalto sulla sede, oggi sterrata, della carreggiata - fa sapere il consigliere della Città Metropolitana di Genova Franco Senarega - in modo tale che il collegamento non venga mai interrotto e si possa raggiungere Portofino a piedi nonostante i lavori per la rimozione della passerella».

Più che soddisfatti i due sindaci di Portofino e Santa Margherita Ligure Matteo Viacava e Paolo Donadoni: «rivedere un collegamento viario a distanza di soli 4 mesi da quella terribile notte della mareggiata è davvero qualcosa di emozionante e che allo stesso tempo ci riempie di orgoglio. Siamo sempre più vicini al raggiungimento dell'obiettivo, in tempi più brevi del previsto, si sta chiudendo questo lavoro. Santa Margherita Ligure e Portofino saranno presto ricollegati. La stagione è alle porte e noi saremo pronti ad accogliere turisti e visitatori proprio come promesso a cittadini e commercianti. Il tutto grazie a un grande lavoro di squadra».