Sorpreso a pescare nel parco di Portofino, 27enne denunciato

Un impiegato di 27 anni, residente a Santa Margherita Ligure, è stato sorpreso a pescare nello specchio acqueo antistante la località Punta Caiega nell'area protetta parco di Portofino ed è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri.

Il giovane è stato colto in fragranza di reato dai Carabinieri che, dopo aver svolto accertamenti, hanno attestato che il 27enne stava effettuando pesca di frodo in apnea in possesso di idonea attrezzatura composta da un fucile subacqueo pneumatico, una fiocina a cinque punte e una boa segna sub. Tutto il materiale è stato sequestrato mentre per il 27enne è scattata la denuncia per pesca di frodo in area marina protetta.