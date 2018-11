Monte di Portofino, la passerella prende forma

Proseguono i lavori per ripristinare la viabilità intorno a Portofino dopo la violenta mareggiata che ha fatto franare in più punti la strada provinciale 227. Ieri sono sbarcati in Piazzetta i primi mezzi meccanici che da oggi sono al lavoro e operativi per il ripristino del collegamento con Santa Margherita Ligure.

Non appena sbarcati, i motori dei mezzi sono stati messi in moto in piazza Martiri dell'Olivetta per la messa in sicurezza della pavimentazione dissestata dall'esondazione del sottostante rio Fondaco. Nel frattempo sul monte di Portofino stanno sorgendo la nuova passerella pedonale e si sta adeguando la strada che conduce a Portofino Kulm per permettere il passaggio dei mezzi di soccorso.

Una lettrice ci ha inviato alcune foto sabato 17 novembre sul monte di Portofino, che documentano i lavori in atto sul sentiero per Nozarego, augurandosi che questo intervento resti davvero solo temporaneo.