Portofino: entro il 10 dicembre una passerella pedonale sulla strada provinciale

Un'azienda trevigiana toglierà Portofino dall'isolamento. Il borgo è privo di collegamenti su strada dal 29 ottobre, quando una violenta mareggiata ha distrutto la strada che lo collegava a Santa Margherita Ligure. Al momento la cittadina è raggiungibile via mare o attraverso una strada sterrata che si inerpica su per il parco naturale. Sarà una maxi passerella in acciaio a consentire a pedoni e ciclisti di raggiungere o muoversi da Portofino. A realizzarla "Euroedile srl" di Postioma di Paese, incaricata dell'opera dalla ditta che si è aggiudicata l'appalto dei lavori per la messa in sicurezza della zona.

La passerella sarà lunga 120 metri, larga un metro e mezzo costruita con travi e montanti a lunghezza variabile. Grazie a delle rampe speciali e al fondo antisdrucciolo potrà essere attraversata anche da persone disabili e mamme con i passeggini. Nei punti dove il terreno è franato sarà sospesa ad un’altezza anche di dieci metri dal mare.

Tecnici e operai trevigiani hanno già effettuato un primo sopralluogo aiutati anche da alcuni esperti rocciatori che hanno tracciato il percorso che dovrà essere seguito. Lunedì 26 novembre partiranno i lavori: cinque giorni per completarla, altrettanti per la messa in sicurezza ed il collaudo. La passerella sarà pronta e percorribile da biciclette e pedoni entro i primi dieci giorni di dicembre, molto prima di Natale, la data che subito dopo l'ondata di maltempo sembrava un sogno per sindaco e residenti.

Tecnici e operai in alcuni tratti lavoreranno sospesi, il percorso infatti presenta delle voragini e per questo saranno aiutati da un team di rocciatori che ha costruito una sorta di ferrata lungo le pareti di roccia. Ogni "gamba" avrà un ancoraggio speciale costruito ad hoc e tutta la struttura sarà ancorata alla montagna per evitare che venga travolta in caso di una nuova mareggiata.