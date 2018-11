Portofino: trovati cinque ordigni bellici sul fondale

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio dei fondali che viene svolta senza sosta a seguito della recente mareggiata, mercoledì 21 novembre 2018 a Portofino, nello specchio acqueo nei pressi del faro, personale specializzato del Nucleo Subacquei di Genova supportati dalla motovedetta da altura CC 820 dei carabinieri hanno trovato cinque ordigni bellici a una profondità di circa 15 metri (risalenti verosimilmente al secondo conflitto mondiale), che sono stati posti in sicurezza sul fondale.

L'area interessata è stata delimitata con apposite boe e sottoposta a vigilanza da personale a terra e in mare in attesa dell'intervento di personale specializzato della Marina militare per la rimozione e bonifica dell'area.

Prosegue da parte dei predetti reparti dell'Arma l'attività di monitoraggio dei fondali.