Nozze a Portofino per il Neville Paciock di Harry Potter

Neville Paciock di Harry Potter ha detto sì a Portofino. È stato lo stesso attore Matthew Lewis ad annunciare il matrimonio con una foto condivisa su Twitter e un messaggio in cui, scherzosamente, si lamenta di aver perso il concerto della sua band preferita: «Non solo mi sono perso gli Arctic Monkeys a Los Angeles, ma erano addirittura in Italia nello stesso periodo in cui mia moglie mi ha fatto sposare con lei. Che rabbia!».

La star britannica è convolato a nozze con la fidanzata di lunga data Angela Jones. Galeotto fu un evento di Harry Potter del 2016, i due si sono fidanzati ufficialmente nel novembre di quello stesso anno, quando lui le avrebbe chiesto di sposarlo - romanticamente - sotto la Tour Eiffel. Angela è americana e lavora come event planner agli Universal Studios di Orlando.

Neville nella fortunata saga della Rowling era l'amico timido e goffo di Harry, all'inizio decisamente poco ferrato nelle arti magiche in seguito si distingue in erbologia e per il suo coraggio nell'affrontare Voldemort, sempre in compagnia del suo fedele rospo Oscar.