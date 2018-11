Portofino, arriva l'ambulanza via mare e interviene subito per un soccorso

A Portofino è arrivata l'ambulanza attrezzata che assicura gli interventi sanitari d'urgenza 24 ore su 24 ai residenti del borgo grazie a una convenzione tra Asl4 e pubbliche assistenze del Tigullio Un aiuto concreto e prezioso dopo la mareggiata dello scorso 29 ottobre. L'ambulanza è sbarcata questa mattina, lunedì 12 novembre, al porticciolo di Portofino, dal traghetto Ichnusa e rimarrà almeno fino a giugno 2019, sarà utilizzata come ambulatorio per eventuali emergenze. Proprio in mattinata ha già effettuato il suo primo intervento, come confermato dall'assessore regionale alla sanità Sonia Viale, soccorrendo una donna che, cadendo, si è fatta male a una spalla.

Il commento dell'assessore Viale

«Si tratta di una risposta importante ai bisogni sanitari di questa comunità, duramente colpita dal maltempo, isolata dal resto della Liguria, e quindi anche dagli ospedali - commenta l’assessore alla Sanità Sonia Viale - Già dal 30 ottobre, subito dopo che la mareggiata ha distrutto la strada che collega Portofino a Santa Margherita, un medico e un infermiere si sono insediati in un locale messo a disposizione dall’amministrazione comunale. Oggi è arrivata l’ambulanza, che potenzia il presidio sanitario in un momento di particolare difficoltà per i residenti».

Il commento del direttore generale dell'Asl 4

«Grazie alla convenzione tra Asl 4 e le pubbliche assistenze del territorio – spiega Bruna Rebagliati, direttore generale Asl4 Chiavarese - in particolare grazie alla Croce bianca di Rapallo, la Croce Verde di Camogli e i Volontari di Ruta e di Sant’Anna, si garantisce la copertura 24 ore su 24 a supporto del medico e dell’infermiere presenti a Portofino dal 30 ottobre scorso».