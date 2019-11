Litiga con una ragazza e le brucia la sella dello scooter con una sigaretta

Dopo un diverbio scaturito per futili motivi con una 18enne di Rapallo, con una sigaretta accesa ha provocato delle bruciature sulla sella dello scooter della ragazza, per un danno stimato in 120 euro.

Ieri, al termine degli accertamenti, la pattuglia della stazione carabinieri di Portofino ha identificato l'uomo in un 51enne di Lavagna, gravato da pregiudizi di polizia, e lo ha denunciato per danneggiamento aggravato.

Il riconoscimento è avvenuto grazie all'analisi dei filmati di un sistema di videosorveglianza comunale.