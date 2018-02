Portofino, la Piazzetta si rifà il look con le pietre di Brignole

È una delle piazze liguri più rinomate, amate e calpestate del mondo, e decenni di usura si sono fatti sentire. Per questo la celebre Piazzetta di Portofino (vero nome, piazza Martiri dell’Olivetta) verrà sottoposta a una sorta di “ristrutturazione”, con la sostituzione delle vecchie pietre ormai danneggiate.

I lavori sono partiti venerdì, quando gli uomini del Comune del sindaco Matteo Viacava hanno transennato un’area di circa 80 metri quadrati e iniziato a rimuovere le vecchie pietre. A sostituirle saranno circa 400 di basoli di pietra arenaria donati dal sindaco di Genova, Marco Bucci, e recuperati da piazza Verdi: particolarmente difficili da trovare, le pietre sono state ricavate dalla ristrutturazione di un’altra storica piazza ligure, quella antistante la stazione di Brignole, custodite e poi consegnate al Comune di Portofino.

A partire da fine marzo (data ultima per la fine dei lavori, salvo imprevisti) i turisti di tutto il mondo che arriveranno a Portofino potranno dire di avere calpestato anche un pezzetto di Genova: «Si tratta di un progetto di riqualificazione importante in uno di quei luoghi simbolo famosi in tutto il mondo - ha sottolineato il sindaco Viacava - Desidero ringraziare il sindaco della Città Metropolitana, Marco Bucci, e l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Genova, Paolo Fanghella, l'aiuto che ci hanno fornito è stato fondamentale».