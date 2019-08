Doppio colpo a Portofino, refurtiva da ventimila euro per due ladre

I carabinieri della stazione di Portofino hanno condotto una serrata attività di indagine, che ha portato all'individuazione di due donne di etnia sinti, autrici di furti in abitazione tra il borgo ligure e la località di Paraggi.

Nella tarda mattinata di venerdì 23 agosto 2019 è giunta al numero d'emergenza 112 la segnalazione di una turista ucraina, che riferiva di essere stata vittima di furto all'interno di un'abitazione sita a Portofino. Il successivo sopralluogo effettuato dai militari della locale stazione ha permesso di appurare che ignoti, mediante effrazione, si erano introdotti nell'appartamento e, rovistando tra gli effetti personali, avevano asportato capi e accessori griffati, gioielli e denaro contante per un valore di circa 20mila euro.

Dall'immediata consultazione dei sistemi di videosorveglianza comunale, con la collaborazione della Polizia locale, i militari sono riusciti a individuare due donne, che si incamminavano verso l'abitazione e, pochi minuti dopo, si allontanavano di fretta con dei borsoni pieni tra le mani.

Le immediate ricerche sono state diramate in tutta la zona del Golfo del Tigullio e alcune ore dopo le due donne sono state sorprese a piedi in zona Paraggi mentre si allontanavano da una strada residenziale. Le malviventi sono state subito fermate e sottoposte a controllo. Nel frangente è giunta ai militari una seconda segnalazione di furto in abitazione sita proprio nella stradina dove la coppia era stata fermata.

A seguito di verifiche i carabinieri hanno rinvenuto in possesso delle due donne la refurtiva di entrambi i furti per un valore di 20.600 euro tra contanti e oggetti di valore, nonché alcuni arnesi da scasso. Oltre al bottino, sono stati rinvenuti anche altri oggetti ritenuti provento di furto su cui i militari stanno compiendo i dovuti accertamenti.

La refurtiva è stata restituita e le due donne, senza fissa dimora, sono state denunciate all'autorità giudiziaria.