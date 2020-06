Chiara Ferragni a Portofino: mare, cene e ristoranti in nome del turismo

Dopo il soggiorno alle Cinque Terre, Chiara Ferragni sbarca a Portofino. Prosegue il viaggio in Liguria dell'influencer accompagnata dal marito Fedez e dalla famiglia.

Chiara Ferragni, imprenditrice digitale da 20.2 milioni di follower, ha scelto di usare la sua popolarità sui social per promuovere le bellezze del turismo ligure, in un momento complicato per l'economia regionale.

L'annuncio era arrivato proprio da una storia su Instagram: «Quest'estate vi porterò in tanti posti diversi ma tutti in Italia perché abbiamo deciso di supportare al 100% il turismo del nostro Paese e di farlo vedere a quante più utenti e persone possibili anche attraverso i miei post e le mie stories», ha detto la moglie di Fedez. «Ci saranno dei posti bellissimi e spero vi piaccia seguire le nostre avventure».

I "Ferragnez" insieme a figlio, nonna, sorelle e cognati, soggiornano al Belmond Hotel Splendido, un cinque stelle con vista sul golfo di Portofino: «Uno dei miei preferiti al mondo», racconta in un'altra storia l'imprenditrice.

Alle Cinque Terre i vip avevano alloggiato al The First - Il sogno di Manarola. Da quando i Ferragnez sono approdati nella struttura, l’hotel ha avuto un boom di prenotazioni e il titolare ha assunto nuovo personale.

Il rapper e la fashion blogger del resto ne hanno fatto una pubblicità continua con foto e storie pubblicate su Instagram: colazioni vista mare, gite in barca, cene al ristorante. Insomma, la Liguria (e l'Italia) chiama i blogger e il turismo local spicca il volo, almeno come raccontato sui social.