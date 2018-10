Maltempo: arrivato l'Esercito a Portofino, volontari in azione a Santa

Questa sera alle ore 21 al teatrino comunale, il sindaco di Portofino Matteo Viacava ha indetto una riunione straordinaria per fare il punto sull'Emergenza. Tutti i portofinesi sono invitati a partecipare.

Nel frattempo il Genio dell'Esercito è impegnato sulla Strada Provinciale 227, distrutta dalla mareggiata la notte scorsa, per riparare i danni alle condutture del gas e riportare la fornitura in paese.

Per raggiungere Santa Margherita Ligure (a causa della chiusura della Strada Provinciale 227) sono disponibili, presso gli uffici della Polizia municipale, tutte le indicazioni in merito alle imbarcazioni destinate agli spostamenti.

Anche a Santa Margherita proseguono i lavori per la messa in sicurezza e la pulizia del territorio cittadino. Oltre alle Forze dell'Ordine, alle squadre di operai e tecnici del Comune, agli amministratori, sono giunti questa mattina anche da fuori città persone e mezzi per dare una mano. Si tratta del Radio Club Levante con 6 volontari, della Croce Rossa Italiana SML con 3 volontari, del Vab Gruppo Lupo con 4 volontari, e ancora associazione Nazionale Carabinieri con 4 volontari, 4 Volontari Val d'Aveto, 6 volontari del Gruppo Alpini Genova, 3 volontari da Cogorno, 4 da Sestri Ponente, 3 da Pieve Ligure e 2 da Uscio e Avegno.