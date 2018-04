Escursionisti feriti, raffica di interventi sui sentieri

Domenica impegnativa per i soccorritori liguri, impegnati sin dalle prime ore della mattinata ad aiutare persone rimaste ferite durante camminate o escursioni sui sentieri.

In particolare, nel primo pomeriggio di domenica i Vigili del fuoco sono partiti in direzione Portofino per soccorrere una donna caduta lungo un tracciato del promontorio e impossibilitata a procedere a causa di una ferita a una gamba. La squadra di Rapallo è intervenuta intorno alle 15.30 insieme con gli uomini del Soccorso Alpino per individuare il punto esatto in cui è rimasta bloccata l'escursionista, e da Genova è partito anche l'elicottero per tentare di raggiungerla.

In mattinata un altro escursionista è rimasto ferito cadendo su un sentiero del Parco di Portofino, ma in questo caso, grazie anche all'aiuto delle persone che erano con lui, è riuscito ad arrivare da solo sino all'ambulanza ed è stato poi accompagnato in ospedale per la medicazione.