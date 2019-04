Voragine nell'asfalto tra Santa Margherita Ligure e Portofino: transito riaperto fino alle 7 di lunedì

È rimasta aperta solo poche settimane, la strada provinciale 227 che collega Santa Margherita Ligure a Portofino: oggi si è creata una voragine sulla carreggiata (nel tratto tra Paraggi e Portofino) che ha costretto i Vigili del Fuoco a chiudere nuovamente la strada al traffico in entrambi i sensi di marcia. La strada è la stessa che era stata inaugurata appena il 6 aprile, dopo i danni della mareggiata di fine ottobre, anche se in questo caso il crollo non ha interessato il tratto appena ricostruito. In ogni caso, la strada è tornata nuovamente non percorribile

Sul posto sono presenti il sindaco del borgo e le autorità della Città metropolitana. Un disagio anche per i tanti turisti che avevano scelto di visitare proprio Santa Margherita e Portofino in questa domenica di bel tempo utilizzando proprio l'auto, e che adesso rischiano di non poter più tornare indietro.

Un crollo legato all'azione dell'acqua

Regione Liguria informa che gli operai sono al lavoro per riaprire al più presto, e che la situazione è costantemente monitorata.

Domani mattina a partire dalle 8.30, quando inizieranno i lavori di recupero, sarà presente sul posto l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone, che precisa: «Il crollo è avvenuto nel territorio del comune di Portofino, oltre Paraggi in direzione del borgo, quindi non interessa il tratto che è stato ricostruito a tempo di record e inaugurato nelle scorse settimane. I lavori inizieranno subito per consentire l’accessibilità in vista del 1° maggio, poi verranno realizzati interventi più strutturali. Il crollo è avvenuto in un punto che non aveva dato segni di cedimento dopo la mareggiata di fine ottobre scorso, ma è comunque un evento legato all’azione del mare».

Potrebbe essersi trattato dunque, come era successo a Voltri, delle onde che hanno scavato e portato via il terrapieno sotto l'asfalto.

Oppure, come ha ipotizzato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti su Facebook, potrebbe essere stata l'azione dell'acqua proveniente dal monte.

«Sono sul posto con i Vigili del Fuoco e i tecnici della Città Metropolitana - ha postato su Facebook il consigliere della Città Metropolitana della Lega Franco Senarega - il primo obiettivo è far defluire i veicoli presenti a Portofino».

Transito riaperto fino a lunedì mattina

Il transito è stato temporaneamente riaperto intorno alle 17 di questo pomeriggio, e rimarrà percorribile fino a domattina alle ore 7: a farlo sapere, nuovamente il consigliere Senarega. Poi dalle 7 sarà chiusa fino al primo pomeriggio, termine previsto per i lavori di ripristino.

«La strada è già stata riaperta a senso unico alternato in poche ore - ha detto il Presidente Toti -. Domani mattina, una volta fatti defluire i molti turisti presenti nel borgo, inizieremo subito i lavori di ripristino, sarà sul posto l’assessore alle Infrastrutture Giampedrone e contiamo di riparare tutto già in giornata. Evidentemente il mare o l’acqua proveniente dal monte ha danneggiato la carreggiata anche lì, durante la grande perturbazione di ottobre. Ma non ci pieghiamo e non ci arrendiamo, siamo già al lavoro».