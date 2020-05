Giovane cade dalla bici sul monte di Portofino

Nel pomeriggio di giovedì 28 maggio i vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti sul promontorio di Portofino per soccorrere un ciclista infortunato a una caviglia. Il ragazzo di 21 anni è stato raggiunto sul sentiero della Segheria, immobilizzato e sistemato su una speciale barella che permette di essere messa in spalla.

In collaborazione con il soccorso alpino è stata allestita una manovra alpinistica per riportare la barella sul sentiero. Presenti sul posto anche i volontari di protezione civile e il 118, che ha poi portato il giovane all'ospedale San Martino in codice giallo.

