Portofino, svolta green con i nuovi autobus

«Avere mezzi pubblici ibridi o elettrici è sempre stato un punto fermo dell'Amministrazione di Portofino. Adesso, grazie alla Città Metropolitana e al lavoro del sindaco Marco Bucci, è tutto più semplice e vicino - queste le parole del primo cittadino Matteo Viacava - Già con l'Amministrazione D'Alia, di concerto con il Comune di Santa Margherita Ligure, si parlava di istituire mezzi green ed ecologici. Oggi, grazie all'impegno del Sindaco Metropolitano Marco Bucci e Atp il raggiungimento dell'obiettivo è sempre più vicino».

Giovedì 18 gennaio, nel pomeriggio, l'arrivo in Piazzetta a termine del primo giro inaugurale al quale ha partecipato il vice Sindaco Giorgio D'Alia. Ieri, venerdì 19 gennaio, alla presentazione della flotta ibrida di Atp - a idrogeno e gasolio - in piazza De Ferrari a Genova, era presente insieme al sindaco della Città Metropolitana Marco Bucci e al vice Carlo Bagnasco anche il Consigliere Lilli Lauro con i delegati del Tigullio: il consigliere con Deleghe alle Politiche Ambientali del Comune di Portofino Giulio Pastro, Patrizia Marchesini per il comune di Santa Margherita Ligure e per il comune di Rapallo l'assessore ai Trasporti Alessandra Ferrara.