Portofino: consegnato il cantiere sulla strada provinciale 227

Questa mattina all'interno del teatrino comunale di Portofino sono iniziate le lezioni scolastiche grazie all'aula multimediale allestita dal Comune - in collaborazione con quello di Santa Margherita Ligure - con l'aiuto della Regione Liguria e di Liguria Digitale.

La prima materia ha riguardato il mare e i venti. Insegnante per un giorno è stato anche il comandante della Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure Antonello Piras. Non sono mancati i collegamenti - via internet - con le classi di Santa Margherita per le lezioni di inglese e di storia.

Anche il sindaco Matteo Viacava ha voluto provare, insieme al presidente della regione Liguria Giovanni Toti e all'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone, con le classi - connesse da Santa Margherita Ligure - per rivolgere loro un saluto. Il primo cittadino a lezione, di storia, insieme ai piccoli studenti portofinesi ha voluto ribadire: «Dopo trent'anni ritorna la scuola nel Borgo. E pensare che uno degli ultimi studenti ero stato proprio io. Questo tuttavia mi fa già pensare al fatto che presto ci metteremo al lavoro per riportare un asilo e, chissà, una scuola primaria in Paese».

Al termine della presentazione dell'Aula Multimediale la delegazione regionale, quella portofinese e quella sammargaritese si sono trasferite davanti allo scoglio della Carrega dove è stato aperto un altro segmento del cantiere per il ripristino della strada Provinciale 227. «Entro Pasqua sarà tutto come prima - ha concluso il sindaco Viacava - desidero ringraziare tutti coloro che, sino dall'inizio, hanno collaborato per far sì che si arrivasse fino a questo punto».