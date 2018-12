Portofino: passerella pedonale aperta a tutti

La passerella pedonale che collega Santa Margherita Ligure con la sua frazione di Paraggi, togliendo dall'isolamento (pedonale) Paraggi e Portofino, diventa percorribile da tutti.

Installata a tempo di record dalla ditta Euroedile su indicazioni di Regione Liguria e di Città Metropolitana, nella sua prima fase è stata aperta ai soli residenti di Paraggi e Portofino per ragioni di sicurezza: in quella zona sono attivi diversi cantieri per il ripristino e la ricostruzione dei tratti della provinciale 227.

I sindaci di Portofino e di Santa Margherita Ligure, Matteo Viacava e Paolo Donadoni, prendendo atto che per il periodo natalizio verranno sospese le attività di cantiere, hanno firmato una nuova ordinanza con la quale si può disporre l'apertura a tutti h24 della passerella pedonale tra il 22 dicembre 2018 e il 6 gennaio 2019. Permarrà personale della Portofino Mare a presidio e controllo degli ingressi.

Dichiarano Donadoni e Viacava: «L'apertura per tutti della passerella è l'ennesimo segnale di operatività che dimostrano Portofino e Santa Margherita Ligure. Ci auguriamo che questo provvedimento sia d'aiuto anche al tessuto commerciale».