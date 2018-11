Acquazzone su Genova: tromba marina davanti al porto

Si è sviluppata al largo delle coste genovesi, chiaramente visibile davanti al porto, ma fortunatamente non ha causato danni: occhi puntati, martedì pomeriggio, sulla tromba marina che si è formata poco dopo le 15 in mare aperto, in concomitanza con il violento acquazzone che si è abbattuto sulla città.

Tutto è successo nel giro di pochi minuti, uno spettacolo della natura che molti hanno immortalato e osservato con riverenza, ma anche con timore, anche alla luce dei danni ingentissimi provocati dalla tempesta della scorsa settimana.

Fortunatamente, la tromba marina non è arrivata a terra e non ha provocato disastri. Ha conrermato, però, le previsioni per le prossime ore: sulla Liguria resta confermata l’allerta gialla per temporali sino alle 10 di mercoledì 7 novembre.