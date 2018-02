Porto, traghetto urta banchina: cancellata tratta per Porto Torres

Attimi di tensione nel porto di Genova in mattinata dopo che un traghetto della Tirrenia proveniente da Porto Torres ha urtato la banchina in fase di attracco al ponte Colombo.

L’incidente si è verificato intorno alle 8, e sul posto è subito intervenuta la Capitaneria per le verifiche. Nessuno dei passeggeri è rimasto ferito nonostante l’urto, e tutti quanti sono stati fatti scendere senza alcun problema.

Lo scafo del traghetto, però, è rimasto gravemente danneggiato, ed è stato necessario spostare l’imbarcazione nell’area delle Riparazioni Navali. I passeggeri che in serata avrebbero dovuto imbarcarsi per Porto Torres sono stati dunque riconfermati su un’altra nave della stessa compagnia, che arriverà però a Olbia e non a Porto Torres.