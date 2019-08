Traffico di droga e merce contraffatta, porto di Genova «crocevia per la criminalità organizzata»

Traffico di stupefacenti, immigrazione clandestina, importazione di merce contraffatta: il porto di Genova, come tutti i grandi scali ad alta valenza logistica, si conferma un crocevia che fa gola anche alla criminalità organizzata. Lo dimostrano i numerosi sequestri di varia natura portati a termine dalle forze dell’ordine nel corso dei mesi, e lo conferma anche il prefetto Fiamma Spena, che martedì mattina ha convocato proprio in prefettura una conferenza regionale cui hanno preso parte i prefetti di tutta la Liguria, Autorità Portuale e rappresentanti delle forze dell’ordine e dell’autorità cittadine, provinciali e regionali. Al centro del tavolo di confronto, proprio la sicurezza in ambito portuale.

«Queste riunioni vengono organizzate mensilmente, e questa volta il focus è stato su un tema considerato molto importante, anche sulla base dei recenti casi di cronaca, e cioè la sicurezza del sistema portuale della Liguria - ha spiegato Spena - Ci siamo concentrati sui controlli che vengono fatti, e su come migliorare la nostra capacità di rissa ad attività illegali come il traffico di stupefacenti, quello delle merci contraffatte, ma anche l’immigrazione clandestina. Stiamo lavorando insieme, consapevole del fatto che ci sono criticità».

Porto di Genova: i numeri dei traffici illegali, dalla droga alla merce contraffatta

I dati parlano chiaro: una recente relazione della Direzione centrale dei servizi antidroga ha evidenziato il fatto che dal porto di Genova passa il 30% dell'eroina e della cocaina a livello nazionale. Genova, ha aggiunto il prefetto, è «uno scalo importante per i traffici illeciti soprattutto dopo che si sono destabilizzate alcune strutture di 'ndrangheta che lavoravano su Gioia Tauro. Ma non ritengo che si possa parlare di trasferimento di determinate strategie dallo scalo di Gioia Tauro a Genova, perché è diverso il contesto e anche il controllo del territorio».

Innegabile, però, che il porto genovese susciti l’interesse della criminalità: basti pensare alla quantità di droga intercettata e sequestrata negli ultimi mesi (a luglio la Guardia di Finanza ha arrestato un boss della ‘ndrangheta che aveva appena organizzato il trasporto dalla Colombia di 3,5 quintali di cocaina, a giugno altri 200 kg erano stati trovati al Vte nascosti in un carico di pesce congelato, nel novembre del 2018 sempre in porto a Genova la polizia ha intercettato in alcuni container transitati dal porto 270 kg di eroina, il carico più grosso degli ultimi 20 anni), e ai frequenti carichi di merce contraffatta e “tarocca” arrivata nello scalo ligure.

Qualche esempio: lo scorso luglio la Guardia di Finanza ha scoperto oltre un migliaio di scarpe da ginnastica “taroccate”, a giugno, in collaborazione con l’Ufficio delle Dogane, è toccato a dieci tonnellate di profumi e medicinali contraffatti, tra cui farmaci destinati a bambini. E anche dal punto di vista dell’immigrazione clandestina, il sistema portuale di Genova si è rivelato uno scalo “ambito”: da giugno 2018 a oggi sono stati 20 i migranti trovati nascosti in container o, in un caso, in un camion diretto in porto. Alcuni erano minorenni.

«Le criticità esistono - ha ribadito Spena - Lo dimostrano anche le indagini sulle infiltrazioni mafiose compiute dalla procura di Genova, e le due interdittive antimafia emesse dalla stessa prefettura su altrettante aziende. Anche l’Autorità di Sistema Portuale ne ha preso atto, e abbiamo stabilito di organizzare tavoli tecnici strategici per affrontare la problematica».