Sicurezza in porto, convocato un tavolo in Regione

Si riunirà il 4 aprile il tavolo sulla sicurezza in porto previsto nell’Accordo quadro in materia siglato a ottobre 2016 al fine di assumere le necessarie iniziative per implementare gli strumenti di coordinamento tra enti in materia di sicurezza sul posto di lavoro.

L’annuncio è arrivato dalla vicepresidente e assessore alla Sicurezza della Regione, Sonia Viale, dopo l’incidente mortale avvenuto martedì pomeriggio al Vte, in cui ha perso la vita un autotrasportatore 60enne, Eugenio Fata, travolto dalla motrice del tir guidato da un collega. Mercoledì il porto è rimasto chiuso in segno di protesta, con tutti i varchi presidiati dai lavoratori, e le delegazioni sindacali hanno incontrato a Palazzo San Giorgio il presidente dell’Autorità Portuale, Paolo Emilio Signorini, proprio per discutere del tema della sicurezza e della mobilità nei terminal.

I firmatari dell'Accordo dell’ottobre 2016 sono, oltre a Regione Liguria, la Direzione Marittima della Liguria, le Autorità di Sistema portuali del mar ligure Occidentale e del mar ligure Orientale (Genova, Savona e La Spezia), USMAF, le Asl, l'Inail, i Vigili del fuoco e i sindacati confederali: «Alla riunione del 4 aprile sono state convocate anche le associazioni datoriali, pur non firmatarie - sottolinea la Regione - in quanto la loro partecipazione è ritenuta indispensabile anche per assumere le decisioni più opportune ai fini del raggiungimento degli obiettivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro soprattutto in un settore particolarmente a rischio quale quello del porto».