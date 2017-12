Migliaia di euro nascosti nel furgone, un arresto in porto

Maxi sequestro di denaro contante in porto a Genova: la polizia di frontiera ha arrestato un cittadino marocchino che nel tardo pomeriggio di sabato 30 dicembre ha provato a imbarcarsi per il Marocco con un furgone in cui aveva nascosto decine di migliaia di euro in contanti.

Ad accorgersi dei soldi, custoditi nel retro in alcuni sacchetti di plastica, la polizia di frontiera, che ha subito fermato l’uomo e sequestrato il prezioso carico.

L’accusa, al momento, è di riciclaggio: sul posto anche le volanti della questura e i Vigili del Fuoco in ausilio. Ancora non è chiaro per che cosa i soldi fossero destinati, né l’esatto ammontare, ma fonti investigative riferiscono di una cifra molto ingente.