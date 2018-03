Porto, accordo tra Autorità e autisti: revocato lo sciopero di tre giorni

È stato revocato lo sciopero di 72 ore annunciato per le giornate dell’8, 9 e 10 marzo dalle sigle sindacali che riuniscono i camionisti che lavorano nel porto di Genova.

Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno deciso di rimandare a data da destinarsi l’agitazione, proclamata per protestare contro la «disorganizzazione e la superficialità del porto di Genova e le conseguenze pagate dai camionisti».

«A seguito delle bibliche attese ai varchi, Trasportounito denuncia un costo medio di 3 mila euro a tir, perdita certamente non imputabile al costo del lavoro visto che lo straordinario degli autisti è a forfait e quindi per l’azienda cambia poco se l’autista deve aspettare 3 o 5 ore - avevano denunciato i sindacati - La musica cambia invece per gli autisti che sono costretti, dopo interminabili viaggi, a doversi letteralmente accampare in prossimità dei varchi, ma senza i comfort dei servizi di un’area attrezzata.

I sindacati avevano chiesto un confronto con l’Autorità di Sistema e i vertici del VTE, soprattutto «per il porto di Voltri dove da anni si chiede che venga attrezzata un’area dove gli autisti possano trovare i servizi igienici e un punto di ristoro». La revoca dello sciopero è arrivata all’indomani dall’intesa firmata a Palazzo San Giorgio proprio con l’Autorità di sistema portuale, che ha assicurato lo stanziamento, da parte della società che gestisce le banchine, di fondi destinati alla creazione di un centro al Vte che entro il 2019 dovrebbe garantire agli autisti un luogo dotato di servizi in cui trascorrere le attese per l’accesso ai varchi portuali, o che funga da area di sosta in caso di interruzioni del viaggio per la notte.

In attesa della reazione del centro servizi, l’Authority ha annunciato che in zona San Benigno e a Pra’ verranno installati moduli abitativi provvisori che gli autisti potranno utilizzare in caso di necessità.