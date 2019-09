Escursionista scivola e finisce in mare a porto Pidocchio

Intorno alle ore 17 di domenica 15 settembre 2019 i vigili del fuoco sono intervenuti a Porto Pidocchio nei pressi di punta Chiappa per soccorrere una donna di circa 60 anni, che era caduta sugli scogli, finendo in acqua.

Via terra è giunta la squadra di Rapallo mentre, via mare, i sommozzatori. Giunti sul posto la signora era già stata recuperata dall'acqua. Stabilizzata e posta su una barella, è stata poi trasferita a bordo di un'imbarcazione della Guardia Costiera e trasportata a Camogli dove l'attendeva l'ambulanza per il trasferimento al pronto soccorso in codice giallo per le cure del caso.