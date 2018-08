Fiammata e fumo da un tubo Iplom, paura al Porto Petroli

Prima una fiammata, poi una nuvola di denso fumo: sono stati attimi di paura quelli vissuti in mattinata al Porto Petroli di Genova per un principio d’incendio che è divampato durante la coibentazione di una tubatura Iplom.

L’allarme è scattato poco prima delle 9 per l’improvvisa fiammata: sul posto i Vigili del fuoco e la Capitaneria di Porto con mezzi di terra e d’acqua, intervenuti per mettere in sicurezza la zona. Al momento dell’incendio non vi era carburante in movimento nel tubo, proprio alla luce della prevista operazione.

Il rapido intervento ha consentito di mantenere la situazione sotto controllo, ma 4 operai sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi per le ferite riportate. Tre risultano intossicati, uno ustionato, ma nessuno si trova fortunatamente in pericolo di vita: in tutti e 4 i casi il codice di accettazione è il giallo.

La zona è stata isolata, e la Capitaneria di Porto ha avvistato anche i rimorchiatori e il personale che stava operando sull’unica nave ormeggiata nelle vicinanze dell’incendio. Inevitabile la preoccupazione, alla luce del maxi sversamento avvenuto nell'aprile del 2016, quando un tubo della raffineria di Busalla si era rotto riversando tonnellate di greggio nel Polcevera.