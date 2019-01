Porto, quattro uomini trovati chiusi in un container proveniente dalla Tunisia

La polizia di frontiera sta indagando sull’identità di quattro uomini trovati in un container scaricato lunedì sera a ponte Caracciolo, al Terminal Traghetti.

I quattro uomini, tutti adulti e provenienti presumibilmente dal Nord Africa, sono stati individuati da una pattuglia che martedì mattina stava come di consueto controllando i container sistemati sui singoli moli e ha sentito alcuni rumori provenienti da uno di quelli in zona ponte Caracciolo. I poliziotti si sono quindi avvicinati, hanno battuto sulle pareti e hanno sentito delle voci provenire dall’interno.

Gli uomini sono stati fatti uscire dal container, proveniente dalla Tunisia e sigillato dall’interno, e affidati alle cure del 118: leggermente disidratati e infreddoliti, ma in buone condizioni, non hanno detto molto agli agenti prima di essere trasferiti in ospedale per un controllo.