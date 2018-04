Incidente sul lavoro in porto, operaio cade in un fosso

Incidente sul lavoro nella mattina di Pasqua in porto a Genova dove a Calata Sanità a Sampierdarena, un operaio di 51 anni è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale Galliera. L'uomo stava lavorando vicino a una fossa d'ispezione, manovrando un automezzo d remoto quando, per cause ancora da stabilire, ha perso l'equilibrio ed è caduto nella buca facendo un volo di tre metri.

Immediati i soccorsi dei colleghi che hanno chiamato il 118, il ferito nella caduta ha battuto la testa e riportato diversi traumi ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sono in corso le indagini per determinare l'esatta dinamica dell'incidente.