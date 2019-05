Code ai varchi portuali e incidenti, ripercussioni anche sulle autostrade

Traffico congestionato a Genova nelle prime ore della mattinata di venerdì 24 maggio 2019, soprattutto intorno ai varchi portuali, tornati accessibili dopo lo sciopero di ieri. I mezzi pesanti incolonnati stanno provocando code sia in città che in autostrada.

Sull'A7 in direzione Milano si registrano code tra il bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Genova Bolzaneto per incidente. Coda anche tra Genova est e il bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso, tra Bolzaneto e Sampierdarena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, così come tra il bivio A10/A26 trafori e Pra'.

In precedenza, fra le 8.10 e le 8.30, due incidenti in via Giacometti e via Cantore hanno complicato ulteriormente la situazione.