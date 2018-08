Cane muore chiuso in auto mentre il padrone aspetta d'imbarcarsi

Personale della stazione carabinieri Forestale di Montoggio è intervenuto ieri, su segnalazione della centrale operativa, nell'area dei traghetti del porto di Genova per accertare le condizioni di un cane chiuso all'interno di un'auto in coda per l'imbarco. All'arrivo del personale, che ha operato insieme ad agenti della Polizia di Frontiera e tecnici dell'Asl3 Genovese, l'animale era purtroppo deceduto.

Dai primi riscontri si ipotizza che la morte del cane sia conseguente alla sua prolungata esposizione alle alte temperature essendo questo stato abbandonato dal padrone, in attesa di imbarco, completamente chiuso nel vano del veicolo.

Il padrone, un 55enne residente nel comasco, è stato denunciato per i reati di maltrattamento e uccisione di animale e sarà sanzionato amministrativamente per le inosservanze agli obblighi vaccinali per gli animali esportati all'estero previsti al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive.