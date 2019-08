Cade dalla ruota panoramica, muore una donna

Tragedia questa sera, venerdì 2 agosto, al Porto Antico, dove una donna è precipitata dalla ruota panoramica ed è morta.

Sul posto la croce verde genovese e l'automedica del San Martino: il medico del 118 ha tentato di rianimarla a lungo, ma per la donna, una 51enne di origini tedesche, non c'è stato nulla da fare.

Stando a quanto riferito da alcuni testimoni che hanno assistito alla scena, la donna avrebbe fatto un primo giro sulla ruota, poi sarebbe scesa e risalita nuovamente. Arrivata a diversi metri da terra ha scavalcato la protezione che circonda la cabina e si è lanciata nel vuoto.

In piazzale Mandraccio è intervenuta anche la polizia per gli accertamenti e per tentare di ricostruire gli ultimi spostamenti della donna, che sulla ruota panoramica parrebbe essere salita da sola entrambe le volte: ormai praticamente certo il gesto volontario.