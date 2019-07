Adesca minorenne al Porto Antico e compie atti osceni

È stato trasferito nel carcere di Pontedecimo, su disposizione del pubblico ministero Gabriella Dotto, il 39enne che avrebbe molestato un bambino di 9 anni in zona Porto Antico.

L'uomo avrebbe notato il piccolo nei pressi di uno stand di una manifestazione per ragazzi e lo avrebbe avvicinato, per poi prenderlo per mano e allontanarsi con lui. Quindi avrebbe compiuto atti osceni.

A dare l'allarme sono state alcune hostess, al lavoro per la manifestazione, e alcuni passanti, che hanno notato la scena. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha rintracciato il soggetto e l'ha arrestato. Il bimbo è stato riconsegnato ai genitori.