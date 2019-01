Porto Antico: rompe la finestra per rubare in un ufficio, in manette 53enne

Serata movimentata, quella di giovedì, al Porto Antico, dove i carabinieri hanno sorpreso una donna intenta a razziare un ufficio in cui si era introdotta rompendo una finestra.

I militari del nucleo Radiomobile hanno notato la finestra rotta in un edificio poco distante dal Galeone, hanno deciso di controllare e hanno visto la donna, identificata in una 53enne già nota alle forze dell’ordine e su cui pendeva già l’obbligo di firma.

Perquisita, la 53enne è stata trovata in possesso di diversi oggetti sottratti dall’ufficio e anche di un coltello a serramanico. È stata quindi arrestata per tentato furto aggravato e denunciata per porto di armi od oggetti atti ad offendere, e processata per direttissima in mattinata.