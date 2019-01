Spaccia eroina al Porto Antico, doveva stare lontano da Genova

Nel pomeriggio di martedì 22 gennaio 2019, nel corso di un predisposto servizio antidroga nella zona del Porto Antico, la pattuglia della stazione carabinieri della Maddalena, insieme ai colleghi della compagnia intervento operativo di Firenze, ha notato un giovane, che aveva ceduto un involucro a un'altra persona in cambio di una somma di denaro contante, per un totale di 150 euro.

I due sono stati subito fermati. Lo spacciatore, identificato in un 20enne del Gabon, con pregiudizi di polizia, oltre a essere stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché il pacchetto conteneva 7 dosi di eroina, è stato arrestato a seguito di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla locale autorità giudiziaria, in seguito alla violazione del divieto di dimora nel comune di Genova.

La droga e il denaro sono stati sequestrati. Il giovane è stato trasferito nel carcere di Marassi.