Portello: verifica intensiva sui bus Amt

Quasi novecento passeggeri controllati (875 per la precisione), 3 ore di controlli, 25 addetti tra personale Amt e polizia municipale, 112 sanzioni emesse, 12,8% il dato relativo all'evasione: sono questi i numeri della campagna di verifica intensiva svolta questo pomeriggio alla fermata bus di Portello dalle ore 13.45 alle 17.

Le attività di verifica intensiva fanno parte del piano di lotta all'evasione perseguito dall'azienda e si aggiungono alla verifica ordinaria svolta quotidianamente.

Ogni mese vengono programmate almeno 4 verifiche intensive con la polizia municipale: la presenza degli agenti in supporto ai verificatori Amt ha come valore aggiunto l'efficace identificazione dei trasgressori per contrastare le false dichiarazioni di identità.