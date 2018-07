Stazione metro di Brin, Balleari: «Entro il fine settimana la porta sarà ripristinata»

Quanto tempo necessario per avere una nuova porta vetri alla stazione della metro di Brin, andata in frantumi giorni fa? A domandarlo in consiglio comunale è Lorella Fontana, capogruppo della Lega: «Attualmente la porta è "tapullata" in modo grossolano - spiega - è stata sistemata con tavole e chiodi ma è una sistemazione temporanea, basta un calcio per rompere tutto. So che c'erano accertamenti in corso per capire la causa di questo danneggiamento, ci sono esiti?»

A rispondere, il vicesindaco Balleari: «Venerdì scorso è arrivata la nuova porta in cristallo temperato, ma in fase di sistemazione gli operai hanno notato che le guide in cui inserirla erano deteriorate. Abbiamo dunque provveduto a ordinarne alcune nuove, entro il fine settimana tutto verrà ripristinato».

Riguardo alle cause che hanno portato la porta vetri alla frantumazione, il vicesindaco prosegue: «Ci sono parecchi writer che di notte si recano nelle stazioni della metro di Genova per imbrattare muri e treni. Su questo siamo intervenuti anche con l'assessore Garassino per denunciare il fatto in Questura: abbiamo aumentato la sicurezza per quanto riguarda le pareti esterne, per rendere più difficile l'accesso alle stazioni di notte, e implementato il servizio di videosorveglianza che già era presente. Dunque, se questo incidente è avvenuto in maniera dolosa, verranno individuati i colpevoli».

Sempre per quanto riguarda la metropolitana, altra interrogazione del consigliere Carmelo Cassibba in merito alla vocalizzazione delle fermate delle vetture, misura utile soprattutto ai cittadini non vedenti: «Siamo attenti alla questione - risponde Balleari - e abbiamo già prodotto la documentazione necessaria per ottenere finanziamenti dal Minister delle Infrastrutture, speriamo che i fondi possano arrivare per abbattere queste barriere architettoniche non solo a parole, ma a fatti».