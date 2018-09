Porto Antico: prova a rubare su un’auto parcheggiata, bloccato da un passante

Lo ha visto armeggiare intorno all’auto di un suo amico, e non ha esitato a chiamare la sicurezza per bloccarlo: è successo sabato notte a un genovese che si trovava al Porto Antico, nei pressi di Porta Siberia, e si è accorto di un tentativo di furto che stava andando in scena nel parcheggio.

La chiamata è arrivata intorno alle 2 della notte tra sabato e domenica: il servizio di vigilanza del Porto Antico è arrivato sul posto e ha bloccato l’uomo in attesa dell’arrivo della polizia, che l’ha identificato in un cittadino libico di 23 anni. Perquisito, aveva in tasca alcune carte di credito risultate rubate, ed è stato quindi arrestato per ricettazione.

Per quanto riguarda l’auto, il 23enne era riuscito “soltanto” a danneggiare la serratura con un cacciavite, ed è quindi scattata la denuncia per tentato furto.