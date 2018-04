Ponti ed Euroflora, attivati due treni straordinari nei weekend

Si annuncia un periodo particolarmente “affollato” per la Liguria, complici i ponti (in certi casi, uno unico) del 25 Aprile e del Primo Maggio e l'inaugurazione di Euroflora. E proprio per far fronte all’afflusso dei turisti, Trenitalia e Regione Liguria hanno predisposto due nuovi treni regionali che entreranno in servizio a partire da domenica 22 aprile e collegheranno Milano a Genova e viceversa.

I due nuovi collegamenti, dedicati soprattutto a liguri e turisti che vogliono raggiungere il mare e visitare Euroflora 2018, saranno effettuati da Trenitalia nei giorni festivi 22, 25, 29 aprile, 1 e 6 maggio.

Il treno di andata partirà da Milano Centrale alle 8.30 con arrivo a Genova Brignole alle 10.45. Fermerà a Pavia (9.14), Voghera (9.36) – Tortona (9.47) - Genova P. Principe (10.39).

Il ritorno è programmato da Genova Brignole alle 18.17 e arrivo a Milano Lambrate alle 20.17, con fermate a Genova Piazza Principe, Ronco Scrivia, Arquata Scrivia, Tortona, Voghera, Pavia e Milano Rogoredo.

«Continua il nostro impegno per andare incontro alle esigenze dei tantissimi turisti che scelgono il treno per visitare la Liguria - ha detto l'assessore regionale ai Trasporti, Gianni Berrino – e per fare una vacanza, anche per un solo fine settimana, al mare, e, nei prossimi ponti, per venire a visitare Euroflora 2018, godendosi un anticipo di estate, in un tripudio di fiori, nella straordinaria cornice dei Parchi di Nervi».

I viaggiatori diretti ad Euroflora 2018 potranno proseguire il viaggio dalla stazione di Genova Brignole con i treni verso Genova Nervi, Sestri Levante e La Spezia.