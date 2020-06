Ponte Monumentale: dopo i distacchi d'intonaco, arrivano i ponteggi

Alle ore 14 il consiglio comunale di lunedì 29 giugno 2020 si è aperto con le interrogazioni a risposta immediata da parte dei consiglieri alla giunta.

A seguito del crollo d'intonaco dal Ponte Monumentale in via XX Settembre che ha visto l'intervento dei vigili del fuoco poco dopo le 15 di giovedì 25 giugno 2020, Alberto Pandolfo (Pd) ha chiesto quali azioni si intendono mettere in atto per riqualificarlo, al fine di mantenerlo in sicurezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per la giunta ha risposto l'assessore Pietro Piciocchi. «Il Ponte Monumentale è una struttura molto complessa - ha spiegato Piciocchi -. All'interno presenta una serie di cunicoli e vi sono infiltrazioni meteoriche. Per capire il decorso di queste abbiamo commissionato un sopralluogo, che è stato eseguito con un robottino, per studiare questi stretti cunicoli e avere una visione completa del lavoro che dobbiamo andare a fare. Nei prossimi giorni verrà eseguita una ponteggiatura totale del Monumentale in modo da poter intervenire per risolvere tutti i problemi di questo manufatto, simbolo della nostra città».