Pontedecimo, riaperta la sezione territoriale della polizia Locale

Torna il presidio della polizia Locale nel quartiere di Pontedecimo. La sezione di via Rivera 1 resterà aperta in via continuativa nelle giornate di lunedì e venerdì mattina dalle 7.30 alle 12.30 e il mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 19, mentre il venerdì pomeriggio verrà testata l’apertura dalle 14 alle 19 valutando l’ampliamento della sperimentazione anche in altri giorni.

L’obiettivo del Comune è potenziare le sezioni territoriali della Locale nei vari quartieri, ottimizzando le risorse e aumentando gli orari di apertura: prima di Pontedecimo sono già state riaperte quelle di Struppa e di Voltri (in alternanza con quella di Pra’), mentre si sta ultimando quella di Cornigliano, che sarà operativa nella nuova sede di via Bertolotti.

«L’apertura di nuovi uffici front-office della Polizia Locale fa parte di una più ampia strategia di prossimità da parte della civica amministrazione - è stato il commento di Stefano Garassino, assessore comunale alla Sicurezza e alla Polizia Locale - Da questa settimana le sedi di Pontedecimo, Struppa e Voltri torneranno, finalmente, a essere punti di riferimento per i nostri cittadini e presìdi sui territori posti ai confini della nostra città. In particolare la sezione di Pontedecimo per molto tempo è rimasta chiusa alla cittadinanza aprendo, di fatto, solo sporadicamente a causa della cronica carenza di personale. Oggi, con le nuove assunzioni, riusciamo a garantire finalmente una copertura maggiore».