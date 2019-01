Detenuta morde agenti penitenziari

Nel pomeriggio di lunedì 21 gennaio 2019 una detenuta di 36 anni ha aggredito prendendoli a morsi due agenti nel carcere genovese di Pontedecimo. A darne notizia è Fabio Pagani, segretario regionale dell'Uilpa. La donna ha prima cercato di schiaffeggiare le due agenti e poi le ha prese a morsi.

La detenuta, in cella per rapina e resistenza, è stata riportata alla calma dopo l'intervento di altre guardie carcerarie. Le due poliziotte sono state portate al pronto soccorso. «Chiediamo - dice Pagani - al ministro della Giustizia di convocare un tavolo di monitoraggio per trovare soluzioni utili a frenare la violenza nei confronti degli agenti. Uno Stato che si rispetti non può permettere che i suoi rappresentanti siano maltrattati impunemente».