Inquilino moroso, in casa 5,5 kg di marijuana

Ieri mattina intorno alle 9 in via Natale Gallino a Pontedecimo la polizia ha arrestato 4 cittadini nigeriani per spaccio di sostanze stupefacenti. Curioso il modo in cui le forze dell'ordine sono riuscite a risalire alla combricola. Tutto ha avuto inizio dal mancato pagamento di affitto e utenze domestiche dell'abitazione di cui è locatario da parte di un nigeriano di 38 anni incensurato.

L'uomo ha esasperato il proprietario tanto da indurlo a interrompere l'erogazione dell'acqua senza alcun preavviso. L'inquilino, quando ha scoperto di essere rimasto a 'secco' ha erroneamente pensato che il responsabile fosse il vicino di casa e, incontrandolo ieri mattina per strada, ha ingaggiato con lui una lite animata. Il dirimpettaio, temendo per la propria incolumità, ha richiesto l'intervento della polizia, che in pochi minuti è giunta sul posto.

Gli agenti hanno sedato gli animi ascoltando entrambi le parti ma si sono insospettiti quando, alla domanda se nell'abitazione in questione risiedessero altre persone non registrate nel contratto, il nigeriano ha risposto divagando e diventando sempre più nervoso. Per fugare ogni dubbio gli agenti sono entrati nell'appartamento, trovandovi altri tre nigeriani rispettivamente di 24, 25 e 30 anni, di cui uno pregiudicato con obbligo di firma e un altro irregolare sul territorio nazionale, tutti occupanti una camera ciascuno.

Un forte olezzo di deodorante che mal celava quello tipico della marijuana ha alimentato i sospetti dei poliziotti, che hanno subito proceduto a una minuziosa perquisizione domiciliare rinvenendo complessivamente 5,44 chilogrammi di marijuana per lo più nascosta in una valigia riposta sul tetto, vario materiale per il confezionamento e la somma di 225 euro in banconote di piccolo taglio.

I quattro nigeriani sono stati arrestati per detenzione in concorso di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e trasferiti nel carcere di Marassi a disposizione dell'autorità giudiziaria.