Pontedecimo: appartamento in fiamme, in salvo proprietaria e cagnolino

Attimi di paura giovedì sera in un appartamento di via Gallino, a Pontedecimo, per un incendio divampato in cucina.

L’allarme al centralino dei vigili del fuoco è arrivato intorno alle 19.30: a dare l’allarme la proprietaria dell’abitazione, che è riuscita a mettersi in salvo con il suo cane senza riportare ferite ma è stata costretta a guardare impotente le fiamme attaccare i pensili e riempire di fumo l’appartamento e tutto il terzo piano.

Al loro arrivo, i vigili del fuoco hanno iniziato a spegnere l’incendio, che si era fortunatamente limitato ai pensili della cucina e ventilato gli ambienti. Nel giro di un’ora il rogo è stato domato: sul posto anche la Municipale per regolare il traffico e la pubblica assisteva di Mignanego a supporto delle operazioni.