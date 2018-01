Cronaca / Piazza Giuseppe Arimondi

Cane rischia di annegare nel fiume, salvato da un cittadino

Ivan Schmidt, istruttore cinofilo, non ha esitato a gettarsi in acqua per salvare l'animale in difficoltà. Sul posto, a Pontedecimo, sono intervenuti anche i vigili del Fuoco per issare il cane e il dog trainer