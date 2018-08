Pontedecimo, bimbo travolto da un'auto sulle strisce

Sono stabili le condizioni del bambino di 9 anni che domenica mattina è stato investito in via San Quirico, nel quartiere genovese di Pontedecimo.

Stando alle prime ricostruzioni, il piccolo è stato travolto da un’auto che procedeva in direzione Valpolcevera e lo schianto è avvenuto all’altezza dell’Ipercoop, nei pressi delle strisce pedonali: il bambino stava attraversando quando è sopraggiunta la macchina, che non ha fatto in tempo a frenare e l’ha colpito.

Immediati i soccorsi, che lo hanno accompagnato d’urgenza all’ospedale San Martino. Nonostante diverse fratture e traumi, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.